2 munícipes continuam em estado grave no hospital

Boletim nº 67 – 20/05/2020 – quarta-feira

A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria de Saúde informa que desde o início da pandemia, Itapeva notificou 594 casos suspeitos do novo Coronavírus. Atualmente, dia 20 de maio, o município tem 77 casos em acompanhamento, entre suspeitos e confirmados de Covid-19.

Ao todo, 21 pacientes testaram positivo. Destes, 15 já estão curados, 2 estão internados em estado grave e somente 2 estão sendo monitorados em domicílio. Porém, já foram registrados 2 óbitos positivos.

Dos notificados, 133 já tiveram altas clínicas por cura e 357 exames negativos, totalizando 490 munícipes liberados. 73 suspeitos seguem sendo acompanhados em domicílio. Dos óbitos registrados como suspeitos, os oito foram descartados por exames negativos.

O boletim epidemiológico é atualizado diariamente, de acordo com as normas de Vigilância Epidemiológica.

Errata:

No boletim do Comitê divulgado no dia 19 de maio de 2020, tratou-se do tema: “a partir do dia 20 de maio de 2020 serão realizadas atividades de barreiras sanitárias, nas principais vias de acesso à zona urbana de Itapeva/SP, com monitoramento de origem de pacientes, encaminhamento de pacientes com sintomas gripais aos equipamentos públicos de saúde e prestação de informações de caráter educativo. As atividades serão desempenhadas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde”.

Onde está escrito Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, o correto é Secretaria Municipal de Defesa Social.