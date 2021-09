1º treino oficial para o 9º Cicloturismo rumo ao Petar será dia 10 de outubro

No próximo dia 10 de outubro, acontecerá o 1º Pedal do Quilombo, onde ciclistas sairão da Praça de Eventos com destino ao Quilombo do Jaó, a partir das 9h. O evento é considerado o 1º treino oficial para o 9º Cicloturismo rumo ao Petar.

Para participar, basta entrar em contato com Kemelin pelo telefone (15) 99611-4443. Ao chegar ao Quilombo do Jaó, haverá uma feijoada completa feita pelas senhoras da comunidade Quilombola, a qual custa R$ 35 por pessoa, renda que será revertida para as cozinheiras locais.

Também haverá roda de capoeira, samba, artesanato e brindes para os participantes. Vale ressaltar que o trajeto tem um total de 28 km, sendo 14 para a ida e 14 para a volta.

O 1º Pedal do Quilombo tem o apoio do Comtur – Conselho Municipal de Turismo e da Prefeitura Municipal de Itapeva.