A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, com apoio do CEREST – Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, promove, no dia 26 de setembro, das 8h às 14h, na Câmara Municipal de Itapeva, o 1° Simpósio de Atenção à Saúde dos Profissionais de Beleza de Itapeva-SP.

O evento contará com o apoio do SEBRAE, Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica, SAE – Serviço Especializado em Moléstias Infecciosas, Secretaria de Finanças-ISS, tendo como objetivo oferecer informações a estes profissinais, para que desenvolvam seus trabalhos com segurança, bem estar e diminuindo riscos e danos à sua saúde e de seus clientes.