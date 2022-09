A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria da Saúde e do CEREST (Centro de Referência em Saúde do Trabalhador) realizou, na manhã desta segunda-feira (26), no Auditório da Câmara Municipal, o 1º Simpósio de Atenção à Saúde dos profissionais de beleza de Itapeva. Participaram do evento, profissionais da Saúde Municipal e profissionais da beleza, como cabeleireiros, barbeiros, manicures e pedicures.

Entre os temas trabalhados o foco foi para a prevenção de doenças e de riscos à saúde, que os profissionais da beleza podem encontrar durante a realização de suas atividades profissionais. O evento contou com palestras que abordaram desde o cuidado sanitário que os estabelecimentos de beleza devem seguir, até o atendimento especializado nas Unidades de Saúde.

Participaram do simpósio a Primeira Dama e Presidente do Fundo Social, Eliana Tassinari, a Secretária de Saúde, Maria Christina Fonseca, o Prefeito de Itapeva, Dr. Mario Tassinari, a Diretora do Departamento de Vigilâncias em Saúde, Márcia Cristina Rodrigues e a Chefe de Divisão do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, Luciana Gimenez Raffa Gonçalves entre outras autoridades municipais.