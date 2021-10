1º Pedal do Quilombo aconteceu no final de semana

Aconteceu neste domingo (17), o 1º Pedal do Quilombo, evento de cicloturismo que levou cicloturistas e familiares para um almoço na Comunidade Quilombola do Jaó.

Os ciclistas partiram da Praça Zico Campolim e pedalaram por cerca de 1 hora até a comunidade. Pelo caminho enfrentaram uma leve garoa e algumas subidas desafiadoras, porém nada que os desanimassem. Na sede da comunidade, os ciclistas foram recepcionados com uma roda de capoeira, samba e uma deliciosa feijoada.

Antes do almoço, o organizador Heverton de Abreu, mas conhecido como Ton, agradeceu a presença de todos os participantes, ressaltou a importância do cicloturismo no desenvolvimento do turismo rural e agradeceu o apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Desenvolvimento Econômico, ambas representadas pelo coordenador de Turismo e agente de Desenvolvimento Local, Márcio K. Yamauchi

“O cicloturismo faz o trabalho de formiguinha na promoção do Turismo através do compartilhamento de fotos em redes sociais, da descoberta de novos lugares e no companheirismo que é característica dessa tribo”, finalizou Márcio.