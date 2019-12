1º Itapeva International Cup 2019

Foi realizado na semana passada, dias 11 e 12 de dezembro, em Itapeva um torneio Internacional de Futebol, no qual participaram equipes da Região e também uma equipe convidada da Argentina.

O Torneio de Futebol foi realizado nos campos do Itapeva Clube e do Clube da Maringá, e as categorias realizadas foram a Sub13 (2006) e também na Sub12 (2007/08). As equipes que participaram foram: FUT CRAQUES de Itapeva, AABB de Itararé, Escola Furacão de BURI, FUT CRAQUES de Ribeirão Branco e a equipe argentina do CLUB FERRO CARRIL OESTE da cidade de Buenos Aires.

Foi um grande intercâmbio entre os garotos da região e os garotos argentinos além do futebol, conversaram, trocaram experiências e até trocaram camisas dos clubes.

Na Categoria Sub12 a equipe da Argentina sagrou-se Campeã ganhando a final da equipe do FUT CRAQUES ITAPEVA, já na Categoria Sub13 foi o inverso, a equipe itapevense foi Campeã em cima da equipe da Argentina.

O Torneio foi um grande evento em nossa cidade que agitou a cidade, os “hermanos” argentinos contagiaram a todos por onde passaram e deixaram o convite para FUT CRAQUES ir visita-los em fevereiro do próximo ano.

Vale um grande destaque nesse evento, digno de muitos aplausos, a participação dos PAIS dos atletas itapevenses, que fizeram de tudo para ajudar e recepcionar os argentinos. Os pais não mediram esforços, cozinharam, preparam toda estadia, levaram passear no centro da cidade, entre outras atividades.

Parabéns a todos envolvidos nesse evento e que continuem realizando e elevando o nome de Itapeva e toda região.