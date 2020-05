1º edital de Concurso Público de 2020 em Itapeva terá cargo com remuneração de até R$ 5.740

A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria Municipal de Governo e Negócios Jurídicos divulgou, via Imprensa Oficial, o primeiro edital de Concurso Público de 2020. As inscrições deverão ser realizadas pelo site www.nossorumo.org.br

No dia da prova, o Concurso Público atenderá às normas sanitárias vigentes, oferecendo álcool gel na entrada em etapas presenciais, bem como mantendo distanciamento entre os candidatos.

Estão disponíveis 18 vagas de ampla concorrência e mais 315 vagas de cadastro reserva.

Para àqueles que possuem Ensino Médio Completo e/ou Técnico Completo, o valor da inscrição é R$ 45 e são as seguintes vagas: Oficial de Procuradoria, Agente de Controle de Vetores, Auxiliar de Farmácia, Cuidador de Residência Terapêutica, Monitor de Educação Infantil, Auxiliar de Odontologia e Técnico de Enfermagem.

Já para quem tem Ensino Superior Completo, a inscrição custa R$ 57 e o Concurso oferece os cargos: Advogado, Fonoaudiólogo, Psicólogo, Enfermeiro, PEB II Auxiliar – Língua Portuguesa, PEB II Auxiliar – Matemática e Engenheiro Civil.

A quantidade de vagas, remuneração, requisitos exigidos em cada categoria e períodos de prova estão especificadas na tabela em anexo.

Observações: O candidato nomeado para o cargo de Advogado poderá optar pela jornada de 40 horas semanais, dobando-se a remuneração. Perceberá ainda os honorários advocatícios, cuja média dos últimos 12 meses foi de R$ 7.554,73 por Advogado ao mês.

Também poderá aumentar a jornada de 20h para 40h quando assumir sala de aula, passando a receber o valor da hora aula integral para os cargos de PEB II Auxiliar de Língua Portuguesa e Matemática. Este caso só será possível quando o professor titular estiver afastado, já que assim o auxiliar terá excedido sua carga horária como suplementar, conforme disposto na tabela II do Anexo II, Lei Municipal nº 2.789, de 2008.

Todos os cargos ainda contam com vale de transporte público e de alimentação (R$ 150).

Para se inscrever, o candidato deverá ler o Edital em sua íntegra e, para a nomeação, deverá preencher as condições, como por exemplo, ter, na data da convocação, idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos; no caso do sexo masculino, estar em dia com o Serviço Militar; ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral; entre outras especificações presentes no edital.

As inscrições serão realizadas via Internet, no endereço eletrônico www.nossorumo.org.br, de acordo com período mencionado no Anexo III deste Edital, conforme o horário oficial de Brasília/DF.

Para realizar a inscrição, o candidato deverá acessar o site www.nossorumo.org.br e selecionar o certame desejado no campo “Inscrições abertas”. Uma nova tela será aberta com as informações do certame escolhido e o interessado deverá selecionar a opção “Inscreva-se já”, na qual será solicitado o número do CPF. Depois, é só seguir os demais passos no site para confirmar a inscrição, mediante o pagamento do boleto bancário com a taxa.

Às pessoas com deficiência, é assegurado o direito de se inscrever neste Concurso Público, desde que as atribuições do cargo pretendido sejam compatíveis com a deficiência, conforme estabelecido no Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, alterado pelos Decretos Federais nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004 e 9.508 de 24 de setembro de 2018.

Os candidatos amparados em uma das Leis Municipais nº 4.212, de 14 de fevereiro de 2019, nº 2.854 de 07 de março de 2009 ou 4.371 de 14 de abril de 2020, poderão realizar, no período mencionado no anexo III, seu pedido de isenção do pagamento do valor da inscrição pelo site www.nossorumo.org.br, no ato da inscrição.

Nos termos da Lei nº 2.729, de 05 de abril de 2008, serão aceitos pedidos redução de pagamento do valor da taxa de inscrição, com redução de 50% (cinquenta por cento) do valor estipulado neste edital, para candidatos que atendam cumulativamente aos seguintes requisitos: sejam estudantes regularmente matriculados em uma das séries do ensino fundamental ou médio; curso pré-vestibular; curso superior, em nível de graduação ou pós-graduação; recebam remuneração mensal inferior a 2 (dois) salários mínimos, ou estejam desempregados.

O edital completo poderá ser acompanhado pelo link do Diário Oficial Eletrônico do dia 8 de maio de 2020, a partir da página 11:

https://dosp.com.br/exibe_do.php?i=MTA3NzYz