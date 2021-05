1ª DOSE: Itapeva irá vacinar nesta quinta-feira, a partir das 15h, idosos com 60 anos ou mais

Acontece nesta quinta-feira, dia 06 de maio, a vacinação da primeira dose para idosos com idade a partir de 60 anos em Itapeva. A imunização acontece das 15h às 19h, em TODAS as Unidades de Saúde distribuídas na cidade.

É obrigatória a apresentação de um documento com foto, CPF e comprovante de endereço. Na zona rural, a vacinação acontecerá na mesma data, das 9h às 15h, nos próprios bairros.

Para os idosos impossibilitados de locomoção, o familiar responsável deverá contatar a Unidade de Saúde do seu bairro, ou àquela de referência em que o mesmo é atendido, para cadastramento da vacinação domiciliar. Este cadastro é necessário para que a equipe de profissionais possa se programar e realizar a logística para o deslocamento das doses, uma vez que as vacinas em ações extra muro devem ser mantidas à temperatura recomendada para a sua eficácia.