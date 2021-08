Demutran realiza trabalho de sinalização em cruzamento marcado por acidentes

O Demutran – Departamento Municipal de Trânsito de Itapeva voltou nesta segunda-feira (30), ao cruzamento das ruas Jorge Moreira com Tupã para realizar serviços de sinalização no local.

O cruzamento foi marcado por diversos acidentes há algumas semanas, o que gerou críticas e questionamentos sobre a falta de sinalização no local.

No último acidente foi verificado a falta de uma placa “Pare” no encontro das vias, porém, o Demutran informou que havia placa no local, mas que havia sido furtada.

No mesmo dia do acidente os funcionários do órgão colocaram uma nova placa de sinalização. Já nesta segunda, o Demutran realizou a pintura do local como forma de deixar o cruzamento mais sinalizado.