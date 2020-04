192 munícipes já tiveram alta clínica ou resultado negativo para Covid-19

6 itapevenses testaram positivo e seguem em acompanhamento domiciliar

BOLETIM Nº 34 – 17/04/2020 – sexta-feira (17h37)

O Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao COVID-19, após reunião com as equipes técnicas da Secretaria Municipal da Saúde, comunica que há 271 casos notificados de COVID-19 em nosso Município desde o início da pandemia. Sendo que:

• 63 casos suspeitos estáveis, em acompanhamento domiciliar;

• 06 casos CONFIRMADOS em acompanhamento domiciliar;

• 03 casos suspeitos em acompanhamento hospitalar;

• 04 óbitos suspeitos, aguardando resultados de exames;

• 03 óbitos notificados descartados (resultados negativos);

• 192 altas por cura (melhora clínica e resultados negativos de exame). Com a chegada de resultados dos pacientes que tiveram alta este dado é acrescido nos casos descartados.

Observação: os casos descartados incluem-se nos casos suspeitos, de acordo com as normas de Vigilância Sanitária.

1) Agradecimentos:

– O Comitê agradece pelos insumos doados ao Município para ações de combate à COVID-19, pela empresa PINARA REFLORESTAMENTO e ADMINISTRAÇÃO S/A.

– O Comitê agradece os recursos doados ao Município para ações de combate à COVID-19, pelo empresário Maurício (Maurício da Capituva).

Além dos membros do Comitê, participou da reunião a munícipe Tamires de Souza Costa de Paula.