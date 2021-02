1° Workshop de Escrita Científica na Unesp

Você sabe o que é “Divulgação científica”?

​Um livro, uma poesia ou uma notícia como esta que você está lendo agora, são diferentes gêneros literários. Mas então como divulgar a ciência produzida nas universidades?

​Quem faz ciência é o cientista. O aluno do ensino médio ao realizar as aulas experimentais nos laboratórios de química e biologia está fazendo ciência. Nas universidades e empresas públicas ou privadas, o profissional que ocupa esta posição é chamado de pesquisador. Mas então qual é a diferença? O pesquisadorbusca avançar as fronteiras do conhecimento em determinadas áreas. Vou exemplificar, quando o vírus SARS-COV-19 surgiu, não havia vacinas para conter o vírus, essa era a fronteira do conhecimento. Em tempo recorde na história, foram desenvolvidas diferentes vacinas para a prevenção da doença.

​O processo que vai desde o problema até a sua solução é o que chamamos de metodologia científica. Há diferentes formas de divulgar a ciência através da escrita científica. Quando o pesquisador detecta um problema e apresenta métodos para resolver, ele propõe um projeto, geralmente para as agências que financiam esta pesquisa.

​Quando a pesquisa está na fase inicial, ela é apresentada através de resumos em congressos científicos relacionados ao tema. Nesta etapa o pesquisador tem a oportunidade de conversar com outras pessoas que também estão desenvolvendo pesquisa na mesma área.

​Quando o pesquisador chega ao final da sua pesquisa, ele tem que expor o seu conhecimento através das publicações de artigos científicos. É neste momento que a pesquisa passa por processo de validação. Ou seja, pesquisadores são selecionados para ler e avaliar o artigo. Se aprovado o artigo é publicado. Agora sim o pesquisador avançou nas fronteiras do conhecimento.

​A pesquisa é muito importante para o desenvolvimento de um país. Importante na produção de alimentos, desenvolvimento de medicamentos, redução de impacto ambiental, na inovação de novos produtos.

​As universidades públicas têm um papel muito importante no desenvolvimento da ciência em nosso país. Pensando nisto, a UNESP-Campus de Itapeva está trazendo o 1º. Workshop de Escrita Científica, para todos aqueles que querem aprender um pouco mais sobre o assunto. Para alunos que estão no ensino médio é uma oportunidade de conhecer uma das atividades da UNESP-Campus de Itapeva. Aos alunos matriculados no ensino superior poder ser usado para horas complementares, pois haverá certificado. Para àqueles que estão ou que pretendem iniciar uma pós-graduação, pois auxilia no desenvolvimento de monografias e dissertações. O evento é online e a inscrição poderá ser feita através do link https://forms.gle/NVJqC6FAXnkUBX5C7 ou pelo instagram @itapeva_unesp_oficial.

Professora Doutora Danielle Goveia

Coordenadora do Laboratório de Ciências Ambientais