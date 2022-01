Nesta segunda-feira, dia 10 de janeiro, a Santa Casa de Misericórdia de Itapeva divulgou em seu boletim que 17 suspeitos estão em tratamento na unidade.

Deste total, 9 são itapevense, 1 é de Barra do Chapéu, 1 de Buri, 1 de Guapiara, 2 de Itaberá, 2 de Riversul e 1 de Taquarituba. 12 estão na Enfermaria (29,27% utilizada) e 5 na UTI (33,33% ocupada).

Cabe ressaltar que os dados são referentes somente aos pacientes com entrada no hospital e não contemplam as demais unidades do município. Para informações e/ou sugestões, o telefone da Ouvidoria da Santa Casa é o (15) 3521-9500, ramal 9516 ou e-mail [email protected]