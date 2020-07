158 itapevenses já testaram positivo para a Covid-19

Boletim nº 114 – terça-feira – dia 21 de julho

A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria de Saúde informa que desde o início da pandemia, Itapeva notificou 1.372 casos suspeitos do novo Coronavírus. Nesta terça-feira, dia 21 de julho, o município tem 324 casos em acompanhamento, entre suspeitos e confirmados de Covid-19.

Ao todo, 158 pacientes testaram positivo. Destes, 130 já estão curados, 21 estão sendo monitorados em domicílio e 5 foram a óbito. Dois pacientes estão internados no hospital.

Dos notificados, já tiveram 29 altas clínicas por melhora dos sintomas e ainda estão sendo convocados para exames; e 872 tiveram exames negativos, totalizando 901 munícipes liberados. 298 suspeitos seguem sendo acompanhados em domicílio e aguardam resultado de exames. Dos óbitos registrados como suspeitos, 12 foram descartados por exames negativos. 3 internados suspeitos estão no hospital aguardando resultado de exames; eles têm 27, 83 e 85 anos, respectivamente.

A Secretaria de Saúde também alerta a população, que não está realizando ligações para pacientes, solicitando dados pessoais, como RG e CPF, pois trata-se de um golpe aplicado no município. A Secretaria também reforça o uso obrigatório de máscaras em todos os espaços públicos, ruas e comércios, sendo que o não cumprimento pode resultar em multas.

O boletim epidemiológico é atualizado diariamente, de acordo com as normas de Vigilância Epidemiológica.