148 munícipes já tiveram resultados negativos para Covid-19

Três estão internados em estado grave no hospital

BOLETIM Nº 56 – 08/05/2020 – sexta-feira

O Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao COVID-19, após reunião com as equipes técnicas da Secretaria Municipal da Saúde, comunica que há 464 casos notificados de COVID-19 em nosso Município desde o inicio da pandemia. Sendo que:

•102 casos suspeitos estáveis, em acompanhamento domiciliar;

•01 caso confirmado em acompanhamento domiciliar;

•11 casos confirmados de alta por cura;

•03 casos confirmados em estado grave;

•01 caso suspeito em acompanhamento hospitalar;

•0 óbito suspeito;

•08 óbitos notificados descartados (resultados negativos);

•337 altas por cura (189 melhoras clínicas e 148 resultados negativos de exame). Com a chegada de resultados dos pacientes que tiveram alta este dado é acrescido nos casos descartados.

Observação: os casos descartados incluem-se nos casos suspeitos, de acordo com as normas de Vigilância Epidemiológica.

1) Considerando a manifestação do Governo Estadual, proferida no dia 08 de maio de 2020, onde o decreto de quarentena foi prorrogado até o dia 31 de maio de 2020, o Comitê informa que diante do quadro apresentado não há como se flexibilizar as normas de isolamento social sem que o município esteja sujeito a sanções.

2) O Comitê delibera para que a empresa Jundiá intensifique as ações de higienização dos veículos e para que a administradora dos Terminais Urbano e Intermunicipal adote as posturas sanitárias adequadas no espaço de objeto de concessão.

3) O Comitê informa que as dependências da Casa da Cultura estão à disposição da população para o uso de sanitários, água e outras necessidades urgentes.