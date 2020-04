Movimento de pessoas em feira livre está sendo controlado

Nesta quinta-feira (16), a feira livre do Parque São Jorge voltou a ser realizada.

As feiras livres foram canceladas por algumas semanas devido ao Covid-19, mas após o flexibilização do Governo do Estado aos poucos a atividade volta a ser realizada.

A Guarda Civil Municipal está presente no local ajudando a controlar o acesso. De acordo com os feirantes, a princípio seria permitida a permanência de apenas 30 pessoas na feira, no entanto, a percepção é de que há mais pessoas do que o combinado.

Nossa equipe notou também um grande número de pessoas e feirantes usando máscaras e em várias barracas foram colocadas barreiras de contenção a aglomerações.