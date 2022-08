A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria da Saúde, está realizando a campanha de Multivacinação e Vacinação contra Poliomielite em todas as Unidades Básicas de Saúde. Para intensificar a imunização no município, neste sábado (20) aconteceu o “Dia D” da campanha. Na ocasião, o casal Zé Gotinha e Maria Gotinha esteve presente em várias Unidades de Saúde, para interagir com as crianças e distribuir pirulitos.

Durante a semana o Casal Gotinha realizou visitas às Escolas Municipais, para convidar as crianças para a campanha de vacinação. Além de visitar as escolas, os personagens também estiveram nas ruas do Centro da Cidade, Calçadão Dr. Pinheiro e Praça Anchieta. A interação direta do casal Gotinha com as crianças é uma ação lúdica, que promove a conscientização das pessoas para a necessidade da imunização.

A campanha de Multivacinação e Vacinação contra Poliomielite tem como público alvo crianças de 1 a 4 anos e crianças e adolescentes até 15 anos. Para participar da vacinação é preciso comparecer à Unidade de Saúde portando documento com foto e carteira de vacinação. Menores de idade devem estar acompanhados de um dos pais ou responsável. A campanha continua até dia 9/9, compareça a unidade mais próxima.