Acontecerá nos próximos dias 11, 12, 17, 18 e 19 de junho a tradicional Festa do Milho Verde em sua 12ª edição.

A festa será realizada no pátio da Paróquia Nossa Sra. Aparecida, na Vila Aparecida.

As missas acontecerão nas sextas-feiras às 20h e sábado e domingo às 19h.

No sábado a festa será a partir das 16h e no domingo aberta a partir das 12h para almoço com mingau de milho.

Haverá também atrações musicais e o tradicional binguinho para animar a festa, em um ambiente acolhedor para receber toda a família!

Compareça e saboreie as delícia de milho: bolo, pamonha, suco, mingau, arepa e outras maravilhas!