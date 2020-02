Casa da Cultura fica aberta de terça a domingo a visitação pública

A Casa da Cultura “Cícero Marques” foi inaugurada em setembro de 2019 e desde então vem recebendo diversos eventos em suas dependências.

Além de abrigo para exposições e apresentações culturais, o local serve de abrigo para um museu que tem em seu acervo uma rica história de Itapeva, desde quando a região onde a cidade se encontra atualmente era habitada por índios.

Quem vai até o local pode contar com funcionários altamente preparados para contar as histórias dos objetos existente no museu.

O prédio também conta com uma biblioteca recheada de bons livros, são cerca de 12 mil exemplares entre literatura brasileira e estrangeira além de livros de escritores itapevenses.

A Casa da Cultura “Cícero Marques”, está aberta de terça a sexta das 08h às 17h30, já sábado e domingo o horário é diferenciado, o prédio é aberto para visitação pública às 10h e fechado às 15.