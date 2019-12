115 pessoas realizaram exames preventivos na Praça Anchieta, durante a Campanha Fique Sabendo

115 pessoas realizaram os exames preventivos contra Aids, sífilis e hepatites tipo B e C no sábado, dia 7, na Praça Anchieta. A iniciativa fez parte da Campanha Fique Sabendo, promovida pela Secretaria Municipal de Saúde, por meio do SAE – Serviço de Assistência Especializada em Moléstias Infecciosas, em parceria com o curso de Enfermagem da Fait.

A campanha foi considerada um sucesso neste final de semana, com a participação de um grande número de pessoas realizando os exames de prevenção contra doenças sexualmente transmissíveis.

Segundo a secretária Municipal de Saúde, Karen Grube Lopez, a campanha Fique Sabendo teve o objetivo de prevenir doenças sexualmente transmissíveis como Aids e sífilis. “Estas doenças às vezes demoram anos para apresentar sintomas e a única maneira de detectá-las é por meio da realização dos exames de sangue. Além disso, é imprescindível o uso de preservativos nas relações sexuais para preveni-las”, destaca a titular da pasta.

Além das UBSs e do SAE, a campanha também teve a participação do AME de Itapeva, que também realizou os exames preventivos.

