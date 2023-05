A Secretaria de Esportes de Itapeva e a empresa OnSport, realizaram na manhã deste domingo (1°), na Praça de Eventos Zico Campolim, a 10ª Corrida do Trabalhador, que é tradicionalmente disputada em homenagem ao feriado do Dia do Trabalho. A ação teve sucesso de público e centenas de atletas participaram nas diversas categorias oferecidas.

Houve corrida de 5km e a caminhada de 3km. As categorias para premiação foram divididas por idade.

Confira abaixo os 3 primeiros colocados das categorias ‘Masculino Geral’ e ‘Feminino Geral’:

🏆Masculino Geral: 1º André Ribeiro Gallo; 2º Jean Alan Silva de Souza; 3º Rodrigo Machado de Oliveira.

🏆Feminino Geral: 1º Helena Antunes de Moraes; 2º Edilaine Camargo; 3º Sueila Vanzeli Santos.

Para conferir a lista com todos os ganhadores em todas as categorias, basta acessar o site da empresa realizadora do evento no link: https://www.onsport.com.br/events/158-10-corrida-e-caminhada-do-trabalhador-de-itapeva#result