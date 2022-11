A 10ª Cãominhada de Itapeva, organizada pela ONG Instituto Planeta Terra, Prefeitura de Itapeva, através da Secretaria Municipal de Recursos Hídricos e Meio Ambiente, com a parceria da AAIPA, Canil da GCM, Saúde, FAIT, tendo como patrocinadora a Ração Estimacão… foi um sucesso! O evento ocorreu no Centro de Eventos Zico Campolim. Centenas de cães, acompanhados de seus respectivos donos, compareceram ao evento, que contou ainda com várias atrações como serviços, exposição de fornecedores, sorteio de prêmios, show de cães, feira de adoção, informações gratuitas de como cuidar de cães e gatos e distribuição gratuita de ração, de brindes, de pipocas e algodão doce, fotografias do cuidador e seu dog, pinturas nos rostos das crianças com o tema animal e brinquedos infantil.

No Centro de Eventos Zico Campolim, foram montadas barracas dos patrocinadores. Nos estandes foram disponibilizados serviços e distribuído material educativo, buscando a conscientização dos donos sobre a importância da castração, da adoção responsável e do recolhimento dos dejetos deixados no local.

Além de caminhar junto com os cães, o público pode participar do “cãocurso”, que premiou com troféus, medalhas, cestas e brindes, oferecido pelo comércio local. A premiação ocorreu para as categorias de maior cão, menor cão, cão mais fashion, cão mais parecido com o dono. Os escolhidos ganharam brindes dos patrocinadores. Foram 315 animais inscritos e aproximadamente mais de 700 pessoas participando.

O canil da Guarda Civil de Itapeva também participou do evento com os cães Zara e Zoeh da raça pastor belga Malinois, adestrados, divulgando o trabalho que realizam para combater a criminalidade. Os GCMs que participaram ativamente, Mateus, Ramos, Almeida, Pontes, Nunes e Nilce

Os animais tiveram um dia de tratamento especial, com tendas para diversas atividades e serviços.

Além disso, foram transmitidas aos presentes pelos profissionais de medicina veterinária da FAIT e pela AAIPA, muitas informações sobre saúde animal, castração, vacina.