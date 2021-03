1052 idosos foram vacinados hoje, contra a Covid-19

Neste sábado, dia 20, a Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, vacinou idosos com idade acima de 72 anos.

A vacinação aconteceu em quatro polos distribuídos pela cidade, além de dois pontos de drive thru voltados aos idosos com dificuldade de locomoção.

Foram vacinados neste dia 1.052 munícipes com a primeira dose do imunizante.

Lembrando que as datas e informações sobre a vacinação contra o Coronavírus estão sendo divulgadas pelos canais oficiais da Prefeitura de Itapeva, site e redes sociais.