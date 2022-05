Está acontecendo nesta sexta-feira, dia 13, na Diretoria de Ensino (região de Itapeva), o 1° Encontro Regional do Grêmio Estudantil 2022.

O evento começou às 08h30 com o acolhimento dos representantes dos grêmios estudantis, em seguida com apresentações artísticas e dinâmicas.



Também irão votar nos candidatos que irão concorrer ao Coordenador Regional do CMSP/CONVIVA. Será apresentado no decorrer do dia o Calendário Unificado 2022, o Estatuto do Grêmio Estudantil SEDUC n° 18, de 8-3-2022, PEI- Programa de Ensino Integral, PDDE Paulista – Recurso para os grêmios e a Comissão de Direitos Humanos.



Após o almoço, os participantes visitarão a Unesp de Itapeva e então haverá o encerramento.