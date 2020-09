09 de Setembro: Dia do Médico Veterinário

Atualmente a Medicina Veterinária é uma das profissões com maior campo de atuação no Brasil e no mundo, contribuindo para a Saúde Única (que representa a integração entre saúde humana, saúde animal e saúde ambiental).

Talvez você não saiba, mas o Médico Veterinário também cuida da saúde humana. Sim, Veterinários também cuidam de gente. Além de serem os primeiros a identificarem e notificarem alterações nos animais que podem ameaçar a saúde pública, atuam também prevenindo e tratando doenças zoonóticas importantíssimas para a manutenção da saúde da sociedade como um todo, inclusive esta doença que está assolando o mundo, a COVID-19, estima-se que sua primeira transmissão tenha ocorrido de um animal para um ser humano, que desenvolveu a condição e multiplicou e disseminou o vírus.

A formação dos Médicos Veterinários os estrutura para que estes sejam capazes de agir em toda a cadeia profissional, desde produzindo ou interpretando exames laboratoriais, na formulação de medicamentos e cosméticos, na produção e reprodução animal a campo ou em sistema intensivo, na inspeção de estabelecimentos produtores e comercializadores de produtos de origem animal, na preservação das espécies de animais em zoológicos, santuários e aquários, bem como nas universidades formando novos profissionais e nas linhas de pesquisa científica, produzindo novos estudos para novos tratamentos, como agente de saúde única atuando no NASF-SUS e como consultor de criação em produções avícolas e suinícolas. E, dito isso, ainda é possível que falte citar algumas outras áreas.

Por isso, é de suma importância que a população saiba e reconheça não só a importância da Medicina Veterinária e dos Médicos Veterinários em sua vida, mas também saiba identificar onde “estão eles” no nosso cotidiano, pois sabemos, eles sempre estão lá!