Prefeitura de Itapeva divulga nota oficial sobre a vacinação contra a gripe

De acordo com o comunicado oficial, a Secretaria Municipal de Saúde irá ampliar a vacinação contra a gripe à população a partir do dia 2 de junho. Confira abaixo:

“A Prefeitura Municipal de Itapeva, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, vem a público informar à população, que a vacinação contra a gripe, ampliada a toda a comunidade itapevense terá início a partir do dia 2 de junho em todos os postos de saúde das zonas urbana e rural do município.

Esta decisão foi tomada pelo fato da vacinação do público-alvo ainda possuir uma margem considerada baixa de 39%, pois a meta é imunizar 90%, de acordo com a recomendação do Ministério da Saúde.

Fazem parte do público-alvo especialmente: crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias), idosos a partir de 60 anos, gestantes e puérperas, os quais possuem maior risco de internação e complicações graves, sendo o público que ainda precisa ser imunizado.

Por essa razão, a Secretaria Municipal de Saúde irá realizar uma força-tarefa nestes próximos 10 dias em todos os postos de saúde (zonas urbana e rural), visando aumentar a imunização.

Após essa mobilização, a vacinação será aberta à população a partir do dia 2 de junho”.