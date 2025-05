Prefeitura de Itapeva publica nota oficial sobre a retirada de árvores na Praça Anchieta

Após a polêmica nas redes sociais devido a retirada de árvores na Praça Anchieta, em frente à Catedral, a Prefeitura de Itapeva divulgou em suas páginas oficias uma nota de esclarecimento sobre o caso. O Poder Executivo alega que as árvores estavam em localização inadequada e a retirada foi feita em concordância com lei municipal. Confira na íntegra.

“SUPRESSÃO DE ÁRVORES NA PRAÇA ANCHIETA – Nota oficial da Prefeitura de Itapeva.

A Prefeitura Municipal de Itapeva informa que foi realizada a supressão de duas variedades de uma espécie exótica na Praça Anchieta, localizada em frente à Catedral de Santana. As árvores suprimidas foram duas Palmeiras Areca (Dypsis lutescens) e duas Palmeiras Imperial (Roystonea oleracea).

As palmeiras encontravam-se amarradas com cordas, em localização inadequada, comprometendo tanto o seu desenvolvimento saudável quanto a segurança e o planejamento urbano, além de crescimento irregular para a área de plantio, arriscando ainda a segurança dos frequentadores da praça.

A ação foi realizada com base nos critérios da Lei Municipal nº 4.042/2017, especialmente seu artigo 31, que autoriza a supressão por empresas de infraestrutura urbana e pelo Corpo de Bombeiros, além dos casos elencados no artigo 29, em situações de emergência real ou iminente, mediante devida justificativa posterior à Secretaria de Recursos Hídricos e Meio Ambiente.

Lembrando que a praça será totalmente revitalizada em parceria com a Diocese de Itapeva, recebendo um novo projeto paisagístico com espécies nativas e adequadas ao ambiente urbano, com foco em segurança, acessibilidade, sustentabilidade e embelezamento do espaço público, além de flores.

A Prefeitura reafirma seu compromisso com a preservação ambiental, atuando com a responsabilidade técnica e legal, sempre priorizando o bem-estar da população e a harmonia entre o meio ambiente e o espaço urbano”.