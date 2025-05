Prefeitura de Taquarivaí publica nota oficial sobre o afastamento do prefeito Rubinho

Após a publicação da decisão da 6ª Câmara de Direito Criminal sobre a condenação do prefeito de Taquarivaí, Rubens Carlos Souto de Barros, conhecido como Rubinho, e a Câmara Municipal do município divulgar o ato da mesa n° 10 de 16 de maio de 2025, que dispõe do afastamento do chefe do Executivo, nesta segunda-feira (19), a Prefeitura Municipal publicou nota oficial sobre o caso.

De acordo com o comunicado, a administração está seguindo as decisões estabelecidas e aguarda a sessão de Câmara para a posse do vice-prefeito.