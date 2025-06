Nito Sociedade de Advogados recebe certificação LAQI Impact Summit Brazil 2025 por sua excelente gestão e desenvolvimento

A Nito Sociedade de Advogados se comprometeu com as boas práticas e recebeu a certificação Q-ESG NO LAQI IMPACT SUMMIT 2025, na cidade do Panamá, fevereiro de 2025.

A Latin American Quality Institute (LAQI) realizou a 18ª edição do especial “LAQI Impact Summit — Brazil 2025”, com a participação de mais de 500 líderes empresariais, no dia 16 de maio, em São Paulo.

Neste ano, a LAQI estabelece para sua rede de negócios o Desafio 2025 — “Responsabilidade Total: a estratégia para empresas inovadoras e sustentáveis”. Os pilares ESG — sigla para Ambiental, Social e de Governança — são pontos de destaque na esfera da inclusão e da sustentabilidade, uma vez que o tripé se tornou uma necessidade para as organizações e parte da estratégia empresarial moderna, provando, cada vez mais, ser uma fonte de benefícios para as empresas e seus stakeholders.

Nesse sentido, a LAQI reconhecerá a NITO SOCIEDADE DE ADVOGADOS com o prêmio “The Law Awards 2025”, por sua excelente gestão e desenvolvimento, e por inspirar negócios sustentáveis, visando ao futuro desejado para o ano de 2030. Essa inspiração é vital para o relacionamento e a satisfação dos diferentes grupos, aumentando a fidelidade e a retenção do cliente, atraindo investimentos e talentos, e ampliando a produtividade.

A NITO SOCIEDADE DE ADVOGADOS também celebra a conquista da Certificação Q-ESG, emitida com exclusividade via tecnologia blockchain. Essa certificação reconhece empresas que integram práticas de Governança, Sustentabilidade Ambiental e Responsabilidade Social em sua estratégia de negócios. A utilização de blockchain garante transparência e autenticidade no processo, posicionando a certificação como referência única na América Latina.

“A excelência é inegociável e a certificação internacional Q-ESG, emitida por blockchain, representa nosso compromisso com uma gestão transparente e inovadora. Por meio da Responsabilidade Total, estamos prontos para liderar a transformação sustentável e inspirar uma nova geração de empresas alinhadas aos desafios globais”, afirma o Dr. Daniel Maximilian da Costa, fundador e CEO da LAQI.

Além da entrega do prêmio “The Law Awards 2025”, a cúpula de negócios será realizada com conferências de diversos especialistas, que abordarão temas atrelados à busca pela Sustentabilidade, Qualidade Total e Melhoria Contínua. Este programa de certificação e reconhecimento está respaldado por mais de 40 órgãos de promoção da Excelência nos cinco continentes através de alianças estratégicas e acordos de cooperação mútua.

Desta forma, Latin American Quality Institute responde ao seu compromisso público com o desenvolvimento de negócios na América Latina e com os tratados com organizações mundiais, que convergem para o objetivo de alcançar a Responsabilidade Total na região.