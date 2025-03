Dengue em Taquarivaí: “Mutirão encerrou ações, mas a luta contra a dengue deve continuar”, alerta secretária de saúde 

A Prefeitura Municipal de Taquarivaí, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, finalizou na sexta-feira (28) o mutirão de combate à dengue, que percorreu diversos bairros da cidade ao longo da última semana. A ação teve como objetivo eliminar criadouros do Aedes aegypti e conscientizar a população sobre a importância da prevenção.

As equipes de agentes de endemias e agentes comunitários de saúde atuaram nos bairros Parque Horácio, Norma Rodrigues de Barros, Av. Lúcia Natália, Rubens Augusto Pimentel, Escola Hernani, Lagoa, Rodovia, Joaquim Manoel da Fonseca, Ana Caetano de Souza, Hortência I e II, Ginásio Siqueirão, Jd. Panorama, CDHU, Pq. Santo Antônio e José Lopes, promovendo inspeções, eliminando focos do mosquito e orientando os moradores.

A secretária de Saúde, Amabile Ott, ressaltou que, apesar do encerramento da mobilização intensiva, o trabalho de combate à dengue precisa continuar. “Encerramos o mutirão na sexta-feira, mas isso não significa que a luta acabou. A prevenção deve ser constante, e cada morador tem um papel fundamental para evitar novos criadouros e proteger sua família”, destacou.

A Prefeitura de Taquarivaí reforça que as medidas preventivas devem ser mantidas para evitar a proliferação do mosquito. Entre as principais orientações deixadas pelas equipes de saúde estão:

* Eliminar recipientes que acumulam água, como garrafas, pneus e vasos de plantas;

* Manter caixas d’água sempre tampadas e limpas;

* Limpar ralos e calhas regularmente, evitando o acúmulo de sujeira e água parada;

* Descartar corretamente entulhos e lixo, eliminando locais propícios para a reprodução do mosquito.

A enfermeira da Vigilância Sanitária Karen alertou sobre a importância da continuidade das ações individuais para evitar surtos da doença. “O período de calor e chuvas favorece a proliferação do Aedes aegypti. O mutirão foi essencial, mas o trabalho precisa ser diário. Sem a colaboração da população, o risco de novos casos aumenta”, ressaltou.

Mesmo com o encerramento da campanha intensiva, a Secretaria Municipal de Saúde segue monitorando a situação e reforça que denúncias de locais com possíveis focos do mosquito podem ser feitas diretamente ao setor responsável.

A luta contra a dengue não termina com um mutirão. A conscientização e a prevenção são as maiores aliadas para manter Taquarivaí protegida.