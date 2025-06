Prefeitura de Itapeva fará mutirão de negociação com a CDHU

Com o objetivo de ajudar os munícipes que estão em atraso com a CDHU e com risco de perder suas casas, a Prefeitura de Itapeva se reuniu com a CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano). Na oportunidade, foi proposto um “mutirão de negociação”, onde os munícipes terão a chance de acertar seus débitos.

“Nenhuma família deve perder sua casa por dificuldade financeira”, escreveu a prefeita em sua página oficial.

Ainda segundo a publicação, a chefe do Executivo alega estar em contato com o Estado para encontrar soluções. “Estamos buscando soluções junto ao Estado para que ninguém perca seu lar.

Moradia é dignidade e cuidar das pessoas é o que nos move todos os dias”, finalizou.

Estiveram presentes na reunião o representante da CDHU Júnior Barbosa, os secretários de Obras Diego Carvalho e de Relações Institucionais Oséas Campolim e a servidora Patrícia.

Mais detalhes sobre o mutirão serão divulgados em breve, porém, a prefeita adiantou em seu vídeo publicado que deverá ser ainda no final de junho ou início de julho.

E por fim, Adriana Duch deixou no ar que, em breve, haverá anúncio de moradias de interesse social para Itapeva.