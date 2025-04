Músicas nacionais que marcaram época serão apresentadas no Teatro de Bolso

A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria de Cultura informa que, nesta sexta-feira (25), às 20h, no Teatro de Bolso Terezinha Silva, acontece apresentação musical com Sarah Arcanjo e Alex Oliveira. O espetáculo “Resposta ao tempo: uma travessia pela canção brasileira”, traz um repertório com músicas nacionais que marcaram épocas e gerações.

A apresentação é subsidiada pela Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), por meio do Governo Federal. “O fomento à cultura é crucial para o desenvolvimento de uma sociedade, pois fortalece a identidade, promove a diversidade e a inclusão, além de impulsionar a economia criativa e gerar empregos. É uma forma de garantir o acesso da população à cultura e de preservar a história, tradições e valores de um povo”, destacou o secretário de Cultura de Itapeva.