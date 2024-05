A Prefeitura Municipal de Nova Campina torna público a abertura do Processo Seletivo nº 001/2024, com cadastro reserva, destinado a estagiários que estejam cursando nível técnico e superior.

As inscrições devem ser realizadas no período de 20 de maio à 8 de junho de 2024, por meio do endereço eletrônico www.portal.recrutamentobrasil.com.br. A taxa da inscrição é de R$ 30,00 à R$ 35,00. A prova objetiva está prevista para o dia 23 de junho de 2024.

Para obter mais informações acesse o edital completo publicado no Diário Oficial Eletrônico, edição nº 763, de 20 de maio de 2024 pelo link https://dosp.com.br/exibe_do.php?i=NDk3Nzkw

Assessoria de Imprensa