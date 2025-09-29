Mulheres brasileiras do agro comandam painel inédito em cúpula global na Bélgica

Em articulação da Connexpand, delegação participa do Women in Agritech, maior encontro mundial sobre liderança feminina e inovação no agronegócio

Pela primeira vez, o Brasil terá um painel exclusivo no Global Summit Women in Agritech, conferência internacional que chega à sua 4ª edição e será realizada entre 24 e 27 de setembro, na cidade de Antoing, na Bélgica.

O espaço foi viabilizado pela articulação de Paulo de Castro Reis, CEO da Connexpand e especialista em internacionalização e relações internacionais, responsável por organizar a delegação brasileira que irá ao evento. O painel ‘Brazilian Agribusiness: Innovation and Sustainability from the COP30 Host Nation’ colocará o país em evidência como referência mundial em inovação agrícola sustentável. O evento reunirá mais de 150 lideranças femininas e influenciadoras do agro de cerca de 50 nações para debater o futuro do setor, acelerar a inovação e impulsionar negócios sustentáveis em escala global.

A comitiva brasileira reúne mulheres que representam e influenciam diversas áreas do agro brasileiro: Teka Vendramini (ex-presidente da Sociedade Rural Brasileira, conselheira da Embrapa e do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável do governo federal), Juliana Farah (presidente da Comissão Semeadoras do Agro da FAESP), Luciana Tomain (presidente da Comissão da Mulher da FAMATO – Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de MT), Maxiely Scaramussa (presidente do Sindicato Rural de Paragominas, diretora da Federação da Agricultura e Pecuária do Pará), Cristina Nagano (presidente do Sindicato Rural de Bastos e da Câmara Setorial de Ovos e Derivados do Estado de SP) e Gabriela Tomain (conselheira da Comissão da Mulher da FAMATO e membro da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil).

O painel será composto por cinco dessas mulheres, além de ter a participação do embaixador brasileiro na Bélgica e Luxemburgo, Sílvio Albuquerque e Silva, e de Vilton Lima, vice-presidente do Conselho Especial de Meio Ambiente para a COP30 da Federação das Câmaras de Comércio Exterior (FCCE).

A missão acontece em um momento especial para o Brasil, já que o recente tarifaço imposto pelo governo norte-americano reforça a necessidade de diversificação de mercados para os produtos brasileiros. A visibilidade internacional no Women in Agritech 2025 amplia as oportunidades de conexões, negócios e parcerias em novas frentes.

“É um movimento estratégico para explorar oportunidades de internacionalização e investimentos, gerar conexões e mostrar que o agronegócio nacional, além de competitivo, é liderado também por mulheres que estão à frente da agenda global de inovação e sustentabilidade”, diz Paulo de Castro.

A delegação embarca para a Bélgica em 21 de setembro e cumprirá uma agenda paralela em Bruxelas antes do início do Women in Agritech. O programa inclui uma recepção oferecida pelo embaixador Silvio Albuquerque e Silva e uma reunião com o setor agrícola da Representação do Brasil junto à União Europeia – missão diplomática que atua diretamente no relacionamento entre o país e o bloco europeu.

O peso feminino na liderança do agro nacional

Segundo dados do censo agropecuário do IBGE, cerca de um milhão de propriedades rurais no país (19% do total) são lideradas por mulheres e aproximadamente 947 mil mulheres administram 30 milhões de hectares de fazendas, o equivalente a 8,5% da área rural ocupada (IBGE, Mapa, Embrapa). Quando considerada a gestão conjunta, a presença na administração chega a 34,8% das propriedades rurais (IBGE – censo agropecuário).

Women in Agritech: O evento, que já teve três edições no Canadá, reúne líderes do setor para uma discussão relevante sobre o futuro da agricultura e as tendências do agronegócio. Propicia o desenvolvimento de parcerias de negócios, aceleração da inovação e apoio ao conceito de produzir mais com menos, a fim de construir um sistema alimentar mais seguro, sustentável e resiliente.

Neste ano, além do painel brasileiro sobre Inovação e Sustentabilidade, os temas abordados tratarão de ciência, tecnologia, revolução verde no futuro do agronegócio, biodiplomacia, finanças inclusivas, comércio internacional, orgânicos, têxteis, fitoterápicos e biocosméticos, entre outros.

Sobre a Connexpand: Consultoria especializada em internacionalização, relações institucionais e desenvolvimento de negócios. Apoia empresas e associações de diversos setores na criação de estratégias para expansão global, inovação, branding e governança corporativa. Conecta organizações a parceiros estratégicos, governos, representações diplomáticas e hubs de inovação, garantindo projetos de alto impacto e resultados sustentáveis.

À frente da Connexpand está Paulo de Castro Reis, executivo com experiência no desenvolvimento de negócios em mais de 20 países, que atuou por mais de dez anos como diretor executivo da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CCBC). Atualmente, ele lidera a área de Inovação da Associação Brasileira de Embalagem (ABRE).