Mulher pula de viaduto em Itararé, morre e provoca acidente na SP-258

Motorista tentou desviar do corpo e capotou o veículo.

Na Rodovia Francisco Alves Negrão, pelo município de Itararé, um corpo caído na pista e um veículo ao evitar passar por cima, capotou, na primeira meia hora desse primeiro dia de julho.

Relatou o condutor do automóvel às equipes de trânsito da CCR, que trafegava no sentido oeste, até que, ao atingir o quilômetro 336, se deparou com um corpo estendido sobre faixa de rolamento.

Na tentativa de desviar veio a capotar o veículo parando em posição de rodagem.

A PM Rodoviária contou que o motorista do Renault Megane, de Itararé, teve apenas ferimentos leves.

Ainda conforme reporte da Artesp, a equipe de peritos constatou que a vítima, uma mulher, morreu em decorrência de um suicídio. Ela possivelmente se atirou do viaduto.

Segundo relatado pela Polícia Militar Rodoviária, até o momento a mulher não havia sido identificada.

De acordo com o CCI da Artesp, a pista no local ficou totalmente interditada por cerca de meia hora, passando as seguintes duas horas, com o fluxo de veículos seguindo por uma das faixas pelo sistema pare e siga.

Polícia Militar Rodoviária, polícia de área, Corpo de Bombeiros, Polícia Científica e agente funerária atuaram nessa ocorrência.

(Via Portal Sudoeste Paulista / Imagens: reprodução Artesp)