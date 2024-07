O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) vai fiscalizar as máquinas das empresas Pinus Brasil e Resinas São Bento, nas fazendas localizadas em Buri e Itapeva, na região de Itapetininga (SP). A ação também incluirá a vistoria dos tratores utilizados pelas empresas. A medida foi solicitada pelo Ministério Público do Trabalho após a morte de três trabalhadores nos últimos 25 dias.

De acordo com o chefe regional da Fiscalização do Trabalho, Ubiratan Vieira, o auditor Flávio Renato Bloes já iniciou o processo de requisição de documentos da empresa, relativos às mortes. As duas empresas pertencem ao Grupo Resinas Brasil, conforme o MTE.

“A Fazenda está notificada para o cumprimento de uma série de medidas com relação a Segurança de seus trabalhadores, especialmente apresentação de habilitação para condução de tratores e prova de que compraram equipamentos especiais para cortadores de árvores. Devem ainda fornecer obrigatoriamente máscaras apropriadas para os funcionários que trabalhem próximos a tanques de resinas e outros produtos tóxicos”, informou.

Na última quinta-feira (17), um trabalhador morreu atropelado pelo trator que operava. Uma semana antes, um funcionário teve o pé cortado enquanto operava uma máquina, ele ficou internado por cinco dias e faleceu devido a complicações do acidente. Em junho, outro trabalhador morreu ao ser atingido na cabeça por uma árvore durante o corte de madeira.

O MTE recorda ainda que em 2020, um trabalhador perdeu a vida asfixiado na caçamba de um caminhão carregado com duas toneladas de resina. A empresa sediada em Buri já havia recebido várias autuações e responde a um processo junto ao Ministério Público do Trabalho.

As empresas foram procuradas mas não deram retorno até a publicação desta reportagem.

(Via g1 Itapetininga / Foto: Carla Monteiro/g1)