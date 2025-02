Motorista filmado com arma na Avenida Acácio Piedade é conduzido pela PM para a Delegacia

A Polícia Militar conduziu na manhã desta segunda-feira (24), o motorista de um veículo, que apareceu em um vídeo que circulou nas redes sociais neste fim de semana em Itapeva.

O vídeo em questão mostra uma confusão na Avenida Acácio Piedade e um condutor em uma caminhonete segurando uma arma.

A repercussão do vídeo fez com que houvesse uma ordem para que os policiais identificassem o indivíduo e verificassem a procedência do armamento.

Em patrulhamento pelo Centro, os policiais visualizaram a caminhonete e abordaram o motorista. Em revista pessoal e veicular nada foi encontrado, ao ser questionado o motorista informou que se tratava de uma arma de airsoft e levou os policiais até onde estava a arma.

Foi constatado que realmente a arma era de airsoft. Diante da situação, os Policiais conduziram o homem junto com a arma até o Plantão Policial.

A caminhonete foi recolhida ao pátio de apreensão por falta de licenciamento.

O condutor do veículo informou que estava apenas brincando e que acabou extrapolando. Ele prestou esclarecimentos e foi liberado em seguida.