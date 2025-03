Motorista abandona veículo no Centro após colisão em cruzamento

Na madrugada de segunda-feira (10), a Guarda Civil Municipal de Itapeva atendeu ocorrência de acidente de trânsito no centro da cidade. Dois veículos se chocaram nos cruzamentos das ruas Pires Fleury com a Martinho Carneiro. Quando os Policiais da GCM chegaram no local, encontraram apenas um dos condutores, este informou que o segundo condutor que se evadiu do local abandonando o veículo, pois aparentava estar embriagado e, por não respeitar a sinalização de parada obrigatória, teria dado causa ao acidente.

Então o condutor que permaneceu no local dos fatos foi conduzido ao Plantão Policial para o registro da ocorrência. O veículo do segundo condutor foi recolhido ao pátio por ter sido abandonado.