Motociclista é preso com 3,6 kg de maconha durante operação em Itapeva

Na noite de terça-feira (16), uma operação conjunta da Polícia Civil e da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) da Guarda Civil Municipal de Itapeva resultou na prisão de um motociclista por tráfico de drogas.

De acordo com a GCM, um homem de 23 anos foi abordado enquanto pilotava uma motocicleta e carregava uma mochila. Durante a revista, os agentes encontraram cerca de 3,6 quilos de “capulho”, flor da maconha com alto teor de THC, geralmente associada ao tráfico devido ao elevado valor comercial.

O suspeito, que não possui passagens criminais, foi levado à Delegacia de Polícia. Ele permaneceu em silêncio durante o interrogatório e foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, conforme o artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. O material apreendido foi encaminhado para perícia técnica.

A GCM ressaltou a importância da integração entre as forças de segurança no combate ao tráfico de drogas em Itapeva.