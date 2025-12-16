Motociclista é preso por embriaguez ao volante após fugir de bloqueio de trânsito

Um motociclista foi preso em flagrante por embriaguez ao volante na madrugada de sábado (13), após fugir de um bloqueio de trânsito realizado na Avenida Higino Marques. A ocorrência foi registrada por volta da 1h23, durante uma operação de fiscalização na região central da cidade.

Segundo informações das equipes envolvidas, o condutor desobedeceu à ordem de parada e iniciou fuga por diversas vias, trafegando em alta velocidade e, em alguns trechos, pela contramão de direção. A abordagem ocorreu na Rua Mário Prandini, onde o motociclista foi contido.

Durante a ação, foram lavradas quatro autuações de trânsito em razão das infrações cometidas. Submetido ao teste do etilômetro, o condutor apresentou resultado de 0,458 miligrama de álcool por litro de ar alveolar.

Diante dos fatos, o motociclista foi encaminhado ao Plantão Policial, juntamente com a motocicleta, para as providências legais. A ocorrência foi registrada por condução de veículo automotor sob influência de álcool, conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro, e o condutor permaneceu preso em flagrante.

(Imagem ilustrativa)