Mulher é encontrada morta dentro de casa em Buri

Uma mulher de 38 anos foi encontrada morta dentro de sua residência no bairro Vila Rosa, em Buri, na tarde de domingo (9). A vítima foi identificada como Ana Carolina de Oliveira.
De acordo com a Guarda Civil Municipal, a equipe foi acionada e, ao chegar ao local, constatou que a mulher já estava sem vida. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames que deverão apontar a causa da morte.
Moradores da região relataram ter ouvido som alto e vozes vindas da casa durante a madrugada. Pouco tempo depois, os ruídos cessaram e uma pessoa foi vista saindo do imóvel.
A Polícia Civil também requisitou perícia do Instituto de Criminalística (IC). O caso foi registrado como morte suspeita na Delegacia Seccional de Itapeva e está sendo investigado pela Delegacia de Buri.
O corpo de Ana Carolina foi sepultado na segunda-feira (10), no Cemitério Municipal de Buri.
Aos familiares, os nossos sinceros sentimentos.