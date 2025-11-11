PolicialRegião

Mulher é encontrada morta dentro de casa em Buri

Uma mulher de 38 anos foi encontrada morta dentro de sua residência no bairro Vila Rosa, em Buri, na tarde de domingo (9). A vítima foi identificada como Ana Carolina de Oliveira.

De acordo com a Guarda Civil Municipal, a equipe foi acionada e, ao chegar ao local, constatou que a mulher já estava sem vida. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames que deverão apontar a causa da morte.

Moradores da região relataram ter ouvido som alto e vozes vindas da casa durante a madrugada. Pouco tempo depois, os ruídos cessaram e uma pessoa foi vista saindo do imóvel.

A Polícia Civil também requisitou perícia do Instituto de Criminalística (IC). O caso foi registrado como morte suspeita na Delegacia Seccional de Itapeva e está sendo investigado pela Delegacia de Buri.

O corpo de Ana Carolina foi sepultado na segunda-feira (10), no Cemitério Municipal de Buri.

Aos familiares, os nossos sinceros sentimentos.

(Imagem: Polícia Civil de Itapeva)
