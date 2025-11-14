Câmara aprova Moção de Aplausos a policiais que salvaram bebê engasgado em Itapeva

Com 14 votos favoráveis, a Câmara Municipal de Itapeva aprovou a Moção nº 0065/2025, que concede Aplausos ao Cabo Torres e ao Soldado Bruno Costa, ambos do 54º Batalhão da Polícia Militar do Interior do Estado de São Paulo. A homenagem reconhece a atuação dos policiais que salvaram a vida de um bebê de apenas 14 dias, utilizando a manobra de Heimlich adaptada para recém-nascidos.

O caso ocorreu no dia 3 de novembro de 2025, durante um patrulhamento de rotina. Os policiais foram abordados por um motorista que pedia ajuda para o filho, que havia se engasgado durante a amamentação e estava sem respirar. A equipe realizou o procedimento de primeiros socorros, conseguindo desobstruir as vias respiratórias do bebê, que voltou a respirar normalmente.

Após o atendimento inicial, o recém-nascido foi levado ao hospital, onde passou por avaliação médica e foi liberado em bom estado de saúde. Dois dias depois, os pais retornaram ao batalhão para agradecer pessoalmente aos policiais pela ação.

A Moção foi apresentada pelo vereador Marinho Nishiyama e aprovada em sessão realizada no dia 7 de novembro de 2025, no Plenário Palácio Vereador Euclides Modenezi. Segundo o texto da proposição, o reconhecimento expressa a gratidão do Legislativo aos policiais envolvidos, destacando o comprometimento da corporação com a proteção da vida e a segurança da comunidade.