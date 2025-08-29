Região Sudoeste Paulista do Estado de SP recebe visita da Assessoria do Ministério da Saúde

A Região Sudoeste Paulista do estado de São Paulo recebe visita da Assessoria do Ministério da Saúde para agendas nesta semana! O Supervisor Administrativo – ASPAR (Assessoria Especial de Assuntos Parlamentares e Federativos) da pasta, Humberto Tobé, cumprirá agendas entre os dias 28 e 30 de agosto (quinta a sábado), nos municípios de Taguaí, Itaberá, Bom Sucesso de Itararé, Nova Campina, Itapeva, Ribeirão Branco, Coronel Macedo e Itaí para divulgar ações do Governo Federal que já contemplam as cidades, bem como projetar investimentos e programas como o Agora Tem Especialistas, Mais Médicos, Farmácia Popular, SUS Digital, Brasil Sorridente e o PAC Saúde.

Nestes encontros, os objetivos são ouvir as demandas, colocar a equipe do ministro Alexandre Padilha mais perto dos gestores para fortalecer o SUS e reforçar a parceria do Governo Federal com os municípios.

As reuniões serão realizadas com prefeitos, gestores, secretários, vereadores, entidades da sociedade civil, associações, movimentos e representantes do mandato do deputado federal licenciado e atual ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

Na sexta-feira, dia 29, em Itapeva:

9h30 – Reunião com o CONDERSUL (Consórcio de Desenvolvimento das Regiões Sul e Sudoeste) Municípios integrantes: Apiaí, Barra do Chapéu, Bom Sucesso de Itararé, Buri, Campina do Monte Alegre, Capão Bonito, Guapiara, Itaberá, Itaoca, Itapirapuã Paulista, Itapeva, Itararé, Iporanga, Nova Campina, Ribeira, Ribeirão Branco, Ribeirão Grande, Riversul e Taquarivaí.

Local: Câmara Municipal de Itapeva

Endereço: Av. Vaticano, 1135 – Jardim Europa, Itapeva/SP

13h – Visita à Santa Casa de Itapeva (Reunião com provedoria, direção clínica, administração hospitalar e Secretaria Municipal de Saúde)

Local: Santa Casa de Itapeva

Endereço: R. Santos Dumont, 433 – Centro, Itapeva/SP

14h30 – Visita à Prefeitura Municipal (Reunião com a prefeita Coronel Adriana Duch Machado (MDB) e a Secretária Municipal de Saúde, Karen Grübe)

Local: Prefeitura Municipal de Itapeva

Endereço: Paço Municipal de Itapeva, Praça Duque de Caxias, Nº 22, Centro, Itapeva/SP

17h30 – Reunião com a Associação Luz da Visão

Local: Associação dos Deficientes Visuais de Itapeva e Região

Endereço: Rua Tatuí, 99 – Vila Aparecida, Itapeva/SP