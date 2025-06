29 anos de história! Mini Money reinaugurou em novo endereço

Ousadia, perseverança e sucesso! Em meados de 1996, uma jovem de 24 anos ousou sonhar e abrir sua loja de variedades a R$ 1,99. Hoje, após 29 anos, Adriana Gioti é uma empresária de sucesso que reinaugurou a Mini Money em novo endereço com uma mega estrutura.

No último sábado, dia 31 de maio, a Mini money abriu suas portas em grande estilo. Em uma tarde inesquecível, a criançada se encantou com a presença de personagens especiais, pintura infantil e pula-pula, garantindo sorrisos e muita animação. A Mini Money também preparou para o público presente uma recepção completa, com salgados, doces, suco, pipoca e algodão doce, tudo para agradar o paladar e celebrar esse momento tão especial.

A loja trouxe muitas novidades e produtos de qualidade para toda a comunidade, mostrando o compromisso da Mini Money em oferecer o melhor para seus clientes.

A inauguração aconteceu durante o dia todo, e todos que passaram por lá puderam conferir de perto o carinho e a dedicação com que a Mini Money foi pensada.

Conheça a nova loja na Cel. Acácio Piedade, 523, ao lado do Bar São Paulo.