Microempreendedores Individuais participam de treinamento do Sebrae-SP no Sudoeste Paulista

O Sebrae-SP ofereceu no último dia 23, três horas de imersão em informações e conhecimento durante oficina direcionada para o Microempreendedor Individual (MEI), a qual foi ministrada pelos analistas de negócios do Sebrae-SP, Claudio Rodrigues e Letícia Marques.

Durante o treinamento, os participantes puderam se inteirar sobre a guia DAS (contribuição mensal), declaração anual, imposto de renda e principalmente sobre o reenquadramento, para aqueles que foram excluídos do Simples Nacional e desejam retornar ou receberam o termo de exclusão e possuem alguma pendência, cujo prazo prescreve no dia 31 de janeiro.

É importante estar regularizado com as obrigações fiscais, para garantir ao Microempreendedor Individual acesso à crédito, regularidade no CNPJ, garantia dos direitos previdenciários, além de evitar multas e penalidades.

Para Gilvan Nakamura, proprietário de uma lavanderia, a oficina trouxe bastante conhecimento e serviu para que ele possa aprimorar o administrativo do seu negócio, além de se inteirar de outros produtos do Sebrae-SP, que ele desconhecia, mas que achou muito interessante.

“Algumas coisas eu não sabia referente à declaração anual, bem como siglas importantes para o comércio. O treinamento esclareceu muita coisa referente a essa parte burocrática e contábil do nosso negócio. Aproveitei também para saber sobre as iniciativas do Sebrae-SP e achei bem legal o programa Sebrae Delas. A mulher na sociedade é fundamental e é uma inspiração para mim, porque geralmente elas se desdobram muito mais. Por mais que a pressão dos homens seja muito grande em relação ao sucesso, a parte feminina na questão de superação é inigualável. Também achei bastante interessante o Empretec, fiquei interessado, principalmente porque se pode fazer apenas uma vez e no seu melhor momento”, contou.

Já Angélica Braz, que comercializa plantas naturais e hortifruti, a oficina foi importante para o aprendizado e direcionamento do seu negócio, pois além de ensinar está sempre auxiliando os microempreendedores. “A oficina foi muito boa. Aprendemos coisas que às vezes não sabemos. É sempre muito produtivo tudo o que o Sebrae-SP oferece, principalmente para nós que somos MEI e estamos começando a empreender. Muitas vezes não temos muitos recursos para pagar por serviços terceirizados, mas temos o Sebrae, que nos ajuda com a parte burocrática e está sempre à disposição para fazer nossa declaração anual, imposto de renda, tirar nossas dúvidas e nos auxiliar”, enfatizou.