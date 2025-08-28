Denúncia no Conselho Tutelar impediu o menino do pão de vender nas ruas

Nesta semana o caso do “menino do pão” repercutiu na cidade de Itapeva e comoveu a população pelo fato de Kauan ser impedido de comercializar os seus pães.

Em um vídeo emocionante, Kauan Souza aparece ao lado de sua mãe explicando a situação. Dani conta que foi chamada no Conselho Tutelar do município e informada de que o garoto não poderia mais vender os pães. “Eu achei que estava ensinando o melhor para ele, a dar valor ao dinheiro desde cedo, nunca o forcei a vender”, disse.

Triste, Kauan pediu ajuda no vídeo para quem pudesse compartilhar ou comprar os pães. Se você deseja adquirir, entre em contato com a Dani, mãe dele, pelo WhatsApp: (15) 99653-7188.

O caso viralizou em diversas plataformas das redes sociais e uma grande quantidade de pessoas se manifestou com repúdio à ação de impedimento da venda de pães. “Isso é um absurdo, o que ele está fazendo de errado”? “Um menino honesto sendo proibido de vender pães, era só o que faltava”. Comentários nesse contexto tomaram conta das redes com indignação. Por outro lado, também muitos incentivadores saíram em favor de Kauan e sua família.

O depoimento completo você pode assistir no link: https://www.instagram.com/reel/DNyv-zDXlOO/?igsh=MXF1Mm9yNHBvOGlocw==