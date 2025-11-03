Cidade

MEMÓRIAS DA CIDADE: Documentário celebra a herança afro-brasileira e alerta para o abandono de um dos mais importantes patrimônios históricos do interior paulista

Jornal Ita News
Jornal Ita News
7 min Leitura

Com participação especial de Eliana Alves Cruz, jornalista, escritora e vencedora do Prêmio Jabuti, o documentário Memórias da Cidade lança luz sobre a história da Fazenda Pilão D’Água, em Itapeva (SP), e propõe uma reflexão urgente sobre o papel da memória na construção do Brasil contemporâneo.
Dirigido por Adriano Vaz, o filme foi rodado entre fevereiro e abril de 2025 e percorre os rastros da cultura afro-brasileira e tropeira que moldaram a região Sudoeste Paulista. O lançamento oficial acontece no dia 7 de novembro de 2025, no Quilombo do Jaó, em Itapeva (SP) — local histórico que simboliza a continuidade dessa trajetória de resistência e ancestralidade.

UM OLHAR PROFUNDO SOBRE A HISTÓRIA
A Fazenda Pilão D’Água, patrimônio público tombado pelo município de Itapeva (processo nº 8.514/2009), é o ponto de partida do documentário e um dos últimos testemunhos materiais do tropeirismo no Brasil. O local é amplamente reconhecido por historiadores e arqueólogos como um sítio de alto valor histórico e cultural, essencial para a compreensão das origens afro-brasileiras e tropeiras da região.

Fundada ainda no século XVIII, a fazenda foi uma das maiores propriedades de invernagem de muares do país, integrando o circuito econômico que ligava o extremo sul do Brasil à vila de Sorocaba — eixo por onde circularam ouro, açúcar, café e, com eles, as marcas profundas da escravidão. Em suas terras, ergueram-se muros de taipa, senzalas, currais de pedra e a antiga Casa Grande, construções que resistem como testemunhos de uma época e de um povo.

Mais do que um sítio histórico, a Pilão D’Água é um território de memória afro-brasileira, onde se entrelaçam as histórias de tropeiros, escravizados e quilombolas. O local mantém vínculos diretos com o Quilombo do Jaó, fundado em 1889 — um ano após a abolição — e que até hoje preserva tradições culturais e religiosas herdadas daquele tempo.

Trata-se do último exemplar preservado do ciclo tropeiro na região Sudoeste Paulista, um patrimônio que pertence não apenas a Itapeva, mas a todo o país. A fazenda carrega em seu solo e em suas paredes o retrato da formação social e cultural do Brasil, lembrando que não há futuro sem memória.

Contudo, o cenário atual é de alerta. A Fazenda Pilão D’Água precisa de atenção e de ação imediata. Suas estruturas, desgastadas pelo tempo e pela falta de manutenção, correm risco de desabamento. Trata-se de um patrimônio público que clama por políticas de preservação, restauração e uso educativo.

Ao contar essa história, Memórias da Cidade faz mais do que documentar o passado: convoca a imprensa, os gestores públicos e a sociedade civil a se unirem pela defesa de um bem que pertence à história viva do Brasil.

VOZES DA MEMÓRIA
O documentário reúne depoimentos de pesquisadores, lideranças comunitárias e representantes da sociedade civil que abordam o valor histórico, arqueológico e simbólico da fazenda. Entre os entrevistados estão o arqueólogo e historiador Sílvio Araújo, a arqueóloga Sílvia Corrêa Marques, as representantes do Quilombo do Jaó Deise Lima e Kemilin Martins, o ex-prefeito Wilmar Matos, a ex-presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Itapeva Isabel Reis e a arquiteta Maria Clara Holtz.
A produção conta ainda com a participação especial de Eliana Alves Cruz, cuja obra literária é referência nacional na valorização das vozes afrodescendentes e no resgate da memória ancestral.

SOBRE O AUTOR
Adriano Vaz é roteirista, diretor e realizador audiovisual cuja trajetória se dedica à valorização da cultura popular, da memória e das identidades brasileiras. Natural de Guapiara e Capão Bonito (SP), radicado em Itapeva há três décadas, desenvolve seu trabalho a partir de vivências com comunidades quilombolas, povos indígenas e assentados rurais — experiências que moldam e inspiram sua escrita e direção.

Entre seus projetos, destaca-se o documentário Seraphim – Uma Pipoca para Toda Uma Vida (Lei Paulo Gustavo, 2024), com participação especial de Paulo Betti, que conquistou repercussão nacional ao retratar a trajetória de Serafim Martins de Oliveira, pipoqueiro símbolo de Itapeva que viveu até os 102 anos. A obra reflete sobre o valor do indivíduo comum na construção da memória coletiva, reafirmando que a grandeza de um povo também se expressa nas histórias anônimas.

Roteirista e colaborador criativo na novela O Sétimo Guardião, de Aguinaldo Silva (TV Globo), Adriano possui formação em Marketing e especialização em storytelling, estrutura narrativa e adaptação literária. Com qualificação em gestão cultural, legislação e políticas públicas para o audiovisual, alia criação artística, pesquisa histórica e domínio prático de todo o ciclo produtivo — da escrita à difusão —, reafirmando seu compromisso com a cultura, a identidade e a preservação da memória.

REALIZAÇÃO
O documentário é realizado por meio da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), programa do Governo Federal voltado à valorização da cultura e do patrimônio histórico brasileiro. A equipe técnica é composta por Yuri Higuchi (direção de fotografia), Luci Martins e Isabel Reis (produção audiovisual) e Hamilton Ramos (montagem e edição).

UM FILME, UMA CAUSA
Mais do que uma produção audiovisual, Memórias da Cidade é um ato de resistência e de amor à memória brasileira. O filme faz um apelo à imprensa, às instituições e à sociedade civil: é hora de olhar para a Fazenda Pilão D’Água não apenas como um lugar, mas como um espelho do Brasil — onde ainda ecoam as vozes de quem construiu, com suor e esperança, a nossa história.
Preservar a fazenda é preservar a nós mesmos: nossas origens, nossas feridas e a riqueza cultural que nos define como povo.

Lançamento oficial: 7 de novembro de 2025, às 13h30, na Associação dos Produtores Rurais do Quilombo do Jaó, em Itapeva (SP).
Exibição pública gratuita: 8 de novembro de 2025, às 19h30, no Teatro de Bolso Terezinha da Silva, em Itapeva (SP).

Artigo Anterior Procuradoria da Mulher promove palestra sobre prevenção ao câncer de mama em Itapeva
Próximo Artigo Comunidade escolar se une na Caminhada Outubro Rosa da EE Honorato Ferreira da Silva
Deixe um comentário

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE

Fogaça Materiais de Construção