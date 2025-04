Microempreendedores Individuais participam de diagnóstico dos seus negócios durante lançamento do ‘MEI 360’ em Itapeva

O Sebrae-SP, em parceria com a Prefeitura Municipal e Sebrae Aqui, realizou no dia 20 de março, o lançamento da ação “MEI 360”. O evento ocorreu na sede do Escritório Regional Sebrae-SP Sudoeste Paulista e contou com a participação de 26 Microempreendedores Individuais (MEI), que atuam nas áreas de beleza, construção civil, artesanato em madeira, comércio, serralheria, alimentação e eventos.

O lançamento contou com a presença do gerente regional do Sebrae-SP, Wilson Borges e com o analista de negócios do Sebrae-SP, Cláudio Rodrigues, que também ministrou a ação. Segundo ele, o conceito de ‘Gestão 360’ propõe uma visão holística da gestão, onde cada aspecto da empresa – desde as finanças e marketing digital até a inovação e tecnologia – é integrado e avaliado de forma conjunta. Ainda de acordo com Cláudio, esse modelo permite identificar pontos críticos e oportunidades de melhoria que, quando trabalhados em conjunto, geram resultados expressivos.

“Não se trata apenas de acompanhar os números. A ‘Gestão 360’ nos permite enxergar o negócio como um organismo vivo, em que cada área interage e impacta a outra. Essa integração é fundamental para promover um crescimento sustentável e atingir metas audaciosas, como aumentar o faturamento em 30% ou mais,” destaca Rodrigues.

Depois de um insight realizado com os participantes, foi diagnosticado como maior dificuldade em seus negócios os temas finanças e marketing digital, os quais serão trabalhados de forma otimizada pelo analista de negócios durante os próximos encontros.

Para a cabeleireira, Daiany Pereira, o ‘MEI 360’ deverá ajudá-la bastante em seu empreendimento, já que ela possui bastante dificuldade na área de marketing. “Gostei bastante do encontro, o qual já me esclareceu algumas coisas, que pretendo implantar em meu negócio. Eu preciso de ajuda na parte de marketing. Eu sou cabeleireira há pelo menos 20 anos em Itapeva e tenho uma vasta carteira de clientes, porém sinto que tenho uma enorme dificuldade em divulgar e estar em evidência na mídia social e isso vem me prejudicando”, pondera.

Marcos Rezende, que atua como barbeiro, acredita que o ‘MEI 360’ irá modificar a sua forma de trabalhar e empreender. “Achei a palestra bastante interessante. Acredito que o que aprendemos neste primeiro dia, já irá agregar bastante. Já está me ajudando a abrir a mente para novas ideias e estou na expectativa para os próximos encontros”, conta.

A próxima ação deverá ocorrer no próximo dia 4 de abril e será bastante complexa. “Percebemos entre os participantes a necessidade de um acompanhamento mais efetivo. Pensando nisso, iremos realizar um curso de quatro dias sequenciais, para que eles entendam com mais profundidade as suas dificuldades e possam, a partir daí, corrigir os erros e aprender conceitos básicos que ainda não possuem para alavancar os seus negócios e obterem sucesso”, comenta Claudio.