Emprego jovem: McDonald’s abre 05 novas vagas em Itapeva

Companhia oferece programa de desenvolvimento, iniciativas de saúde e bem-estar e não exige experiência anterior

O McDonald’s oferece 05 novas oportunidades de trabalho na cidade de Itapeva (SP). As vagas, destinadas para pessoas com e sem deficiência, são para o cargo de Atendente de Restaurante. Para se candidatar a uma das vagas, os interessados devem estar cursando ou já terem concluído o Ensino Médio e não é exigida experiência anterior.

A rede é reconhecida por ser a principal porta de entrada para o primeiro emprego de jovens no Brasil. Na empresa, eles têm acesso a uma oportunidade profissional justa e contam com benefícios como vale-transporte, plano de saúde e odontológico, wellhub, alimentação no restaurante, seguro de vida, programas de saúde e bem-estar, plano de carreira e programa de participação nos resultados.

Além disso, os contratados passam a fazer parte de um programa de capacitação e desenvolvimento, que contempla o aprimoramento de habilidades técnicas e comportamentais e gera condições para que todas as pessoas possam alcançar o crescimento profissional dentro ou fora da companhia.

Ao oferecer essas oportunidades a jovens sem experiência, a Arcos Dorados, operadora da marca McDonald’s na América Latina e Caribe, incentiva a educação, gera mobilidade, acesso e desenvolvimento para as comunidades onde está presente.

Para concorrer às vagas, os interessados devem entrar em contato pelo WhatsApp (15) 98157- 0181.

Sobre a Arcos Dorados

A Arcos Dorados é a maior franquia independente do McDonald’s do mundo e a maior rede de serviço rápido de alimentação da América Latina e Caribe. A companhia conta com direitos exclusivos de possuir, operar e conceder franquias locais de restaurantes McDonald’s em 21 países e territórios dessas regiões. Atualmente, a rede possui mais de 2.400 restaurantes, entre unidades próprias e de seus franqueados, que juntos empregam mais de 100.000 funcionários (dados de 30/09/2025). A empresa também está comprometida com o desenvolvimento das comunidades em que opera com a oferta de oportunidades de primeiro emprego formal aos jovens e com o impacto ambiental positivo por meio de sua Receita do Futuro. A Arcos Dorados está listada na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE: ARCO). Para saber mais sobre a Companhia por favor visite o nosso site: www.arcosdorados.com/pt/