Após denúncia, cadela da raça boxer em situação de maus-tratos é resgatada das ruas

Uma cadela da raça boxer, encontrada em situação de maus-tratos pelas ruas de Itapeva (SP), foi resgatada na sexta-feira (17), em uma ação entre o Centro de Proteção Animal e pela Secretaria Municipal de Recursos Hídricos e Meio Ambiente.
Segundo a secretaria, o resgate foi realizado após uma denúncia que informava que o animal ficava frequentemente na rua, em frente a uma casa, e apresentava sinais visíveis de maus-tratos. Ao chegar ao local, a equipe confirmou a denúncia: a cadela estava debilitada e sem os cuidados adequados.
O animal foi recolhido pela equipe e encaminhado para atendimento veterinário em uma clínica contratada pela prefeitura. Após a recuperação, a cadela será levada ao Centro de Proteção Animal (CPA), onde receberá os cuidados necessários e ficará disponível para adoção responsável.
O caso foi encaminhado à Polícia Civil, que vai conduzir as investigações do caso e a responsabilização dos envolvidos.
Centro de Proteção Animal
Os interessados em adotar a cadela ou obter mais informações sobre o animal devem entrar em contato com o Centro de Proteção Animal de Itapeva pelo telefone (15) 99779-6702.
O centro fica localizado na estrada municipal Theodorico Pereira de Melo n° 420, bairro Colina dos Pinheiros. O atendimento acontece de terça a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h. Aos sábados, domingos e feriados o horário de funcionamento é das 8h às 12h.