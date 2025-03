Em pré-estreia no cinema, ator da região Matheus Tube lembra seu início na arte

Ele ainda é muito jovem, mas já carrega uma bagagem e tanto na profissão. O ator Matheus Tube esteve em Campinas no dia 22, no cinema Cineplex, em uma noite de pré-estreia de mais um curta-metragem “Forasteiros”, com direção de Rudi Lagemann e produção Atores Unidos.

Com quatro filmes nos streamings, ele faz um balanço da carreira e do que viveu até aqui. “Sempre quis, na verdade, não parar de trabalhar. Acho que isso todo mundo quer quando ama o que faz. Queria exercer a minha profissão e acho que as coisas vêm acontecendo como têm que ser”, disse.

Prestes a estrear na adaptação de Uma Nova Aventura do Sítio do Pica Pau Amarelo, interpretando o personagem Curupira, com o sucesso vindo de forma tão rápida, ele mantém os pés no chão. “Este é um meio que pode te levar para caminhos tortuosos, mas eu sou o que meus pais me deram, sou a minha família. Meu pai e a minha mãe sempre foram a minha base para tudo. Acho que é fácil você não se deixar levar para caminhos ruins quando tem uma base. A minha família, no caso, é a minha base. Acho que sempre vou ter os pés no chão, porque eles fazem questão de me manter nesse lugar”, complementou.

O filme “Forasteiros” estará disponível aos assinantes em breve na Amazon Prime Vídeo.

Fonte: tudosobrefamosos.com.br

